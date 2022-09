PREP GOLF SCORES

Cumberland District Tournament

At Cedar Hill Country ClubTeam Scores

Castlewood 323, Rye Cove 420, Thomas Walker 422, J.I. Burton 442, Eastside 481, Twin Springs (incomplete)

Individual Results

Castlewood – Abby Bradley 70, Jacob Lasley 71, Bailee Varney 90, Connor Robinette 92, Maddox Barnette 92, Bri Phillips 95

Rye Cove – Jon Kern 74, Dawson Kern 94, Avery Young 116, William Huff 136

Thomas Walker – Cameron Grabeel 74, Danton Salyer 109, Parker Jackson 113, Dannie Saylor 126, Rylee Dean 140

J.I. Burton – Noa Godsey 101, Sebastian Massie 108, Hayden Sturgill 115, Abigail Absher 118, Chloe Cantrell 128, Brad Lane 141

Eastside – Adam Burke 96, Darren Williams 119, Tanner Perry 133, Will Johnson 133

Twin Springs – Seth Miller 108, Morgan Culbertson 109, Maddie Pearcy 142

Notes: Castlewood and Rye Cove advanced to the regional tournament as teams. … Grabeel (Thomas Walker), Burke (Eastside), Godsey (J.I. Burton), Massie (J.I. Burton), Miller (Twin Springs) and Culbertson (Twin Springs) advanced as individuals.

Mountain Empire District Tournament

At Wytheville Golf Club

Team Scores

Galax 302, George Wythe 319, Auburn 375, Fort Chiswell 393, Bland County 394, Giles 399, Grayson County 400

Individual Results

Galax – Grayden Laird 68, Carson Iroler 75, Talen Gentry 79, Adam Dillon 80, Jedd McGrady 90, Jayson Stuart 99

George Wythe – Benson Blevins 67, David Goode 67, Reece Vaught 89, Stephen Jackson 96, Payton Rigney 97, Jaelyn Taylor 104

Auburn – Drew Royal 82, Matt Altizer 88, Brantley Smith 95, Josh Givens 110, Shane Riggins 111, Lane Reynolds 113

Fort Chiswell – Juston Hylemon 88, Elizabeth Caldwell 100, Dylan Wyatt 100, Landon Ference 105, Adryen Lienhart 112, Skyler Lienhart 127

Bland County – Eli Watters 93, Chance James 95, Joe Martin 99, Lexi Sandlin 107, Brady Thompson 111, Nate Nolley 112

Giles – Walker Gillespie 74, Coltan Farrell 87, Will Ballard 91, Cameron Hansen 97, Jack Ross 100, Abbie White 103

Grayson County – Brady Roberts 95, Matt Rector 99, Madison Carrico 102, Beau Nichols 104, Hannah Repass 104, James Davis 115

Notes: Galax and George Wythe advanced to the Region 1C tournament as teams. … Gillespie (Gilkes), Farrell (Giles), Ballard (Giles), Royal (Auburn), Altizer (Auburn) and Hylemon (Fort Chiswell) qualified as individuals.

TSSAA District 1-AA Tournament

At Elizabethton Golf Club

BOYS

Team Scores

Science Hill 305, Elizabethton 326, Tennessee High 327, Volunteer 327, Dobyns-Bennett 331, West Ridge 333, Daniel Boone 337, Sullivan East 361, David Crockett 406

Individual Results

Science Hill – John Ceek 73, Boone Hatcher 77, Paul Haire 77, Will Wells 78, Matt Hogan 78

Elizabethton – Chase Buck 76, Alex Gouge 78, Dalton Sharp 85, Luke Campbell 87, Chase Edmundson 90

Tennessee High – Carter Myers 81, Chandler Myers 81, Cooper Terry 85, Tripp Lively 86, Alex Jones 91

Volunteer – Tucker McLain 79, Austin Williams 80, Gabe Goode 83, Briar Davis 85, Cam Cox 90

Dobyns-Bennett – Esteban Hicks 79, Blake Adams 81, Parker Hauk 84, Sam Barbour 87, Evan Timbes 89

West Ridge – Grayson Manis 77, Wyatt Cochran 82, Jack Soltis 86, Raiden Collier 88, Parker Leming 88

Daniel Boone – Dylan Side 82, Hudson Hatley 84, Hayden Shrewsbury 84, Austin Moody 87, Storm Hatley 91

Sullivan East – Matt Durham 82, Will Carrier 87, Garrett Shook 94, Ty Jones 98, Alex Hamilton 101

David Crockett – Joshua Clever 94, Connor Tester 101, Gavin Tipton 103, Dalton Bacon 108, Nate Walters 110

Notes: Science Hill, Elizabethton and Tennessee High all advanced to regional tournament as teams. … Grayson Manis (West Ridge) was among the individual qualifiers.

GIRLS

Team Scores

Dobyns-Bennett 149, Science Hill 159, Daniel Boone 176, Sullivan East 179, Elizabethton 187, David Crockett 194, West Ridge 203, Tennessee High 250, Volunteer 250

Individual Results

Dobyns-Bennett – Alizeah Robinson 71, McKenzie Hauk 78

Science Hill – Rachel Smith 73, Armita Kordamiri 86

Daniel Boone – Elsie Lunsford 86, Molly Green 90

Sullivan East – Tori Leonard 84, Evie Leonard 95, Addison Holly 99

Elizabethton —- Hannah McDonnell 92, Ashlynn Gunn 95

David Crockett – Kirstin Ball 95, Kadence Ball 99

West Ridge – Arabella Laughlin 92, Yssabel Thompson 111, Meg Dotson 117

Tennessee High – Aniston Barnette 118, Sydney Collier 132

Volunteer – Josie Sewell 122, Madeline Henriott 128

Notes: Dobyns-Bennett, Science Hill and Daniel Boone advanced as teams to next week’s regional tournament. … Tori Leonard (Sullivan East) 84, Evie Leonard (Sullivan East) and Arabella Laughlin (West Ridge) were among the individual qualifiers for region.