Prep Boxes

BOYS
River View 48, Hurley 42
RIVER VIEW (48) – Cooper 4, Beckner 0, Lester 10, Proffitt 14, Picklesimer 14, Justice 6.
HURLEY (42) – Bailey 11, Hurley 2, Adkins 15, Gilbert 12, Mullins 2.
River View 6 17 10 15—48
Hurley 5 14 10 13—42
3-point goals – RV 4 (Proffitt 2, Lester 2), Hurley 2 (Gilbert, Bailey). JV game – River View won, 33-30.
Patrick Henry 50, Cloudland 47
CLOUDLAND (47) – Sexton 8, Morgan 17, Brandi 0, Clark 12, Holstclaw 0, A. Caroway 0, Furnas 0, N. Caroway 8, Street 2.
PATRICK HENRY (50) – Addair 13, Jackson 0, Blevins 6, Ko. Gobble 4, Ka. Gobble 12, Cline 0, Hall 15.
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Cloudland 17 8 6 16—47
Patrick Henry 13 8 15 16—50
3-point goals – Cloudland 9 (Sexton 3, Morgan 3, Clark 2, N. Caroway 2), PH 2 (Addair, Hall)
GIRLS
Cloudland 71, Patrick Henry 27
CLOUDLAND (71) – Benfield 14, Birchfield 11, Turbyfill 2, Christman 18, Baldwin 3, Street 9, Luttrell 4, R. Blair 10.
PATRICK HENRY (27) – Addair 13, Yarber 3, Cook 4, Riley 2, Wright 5.
Cloudland 23 12 20 16—71
Patrick Henry 2 8 7 10—27
3-point goals – Cloudland 7 (Birchfield 3, Blair 2, Baldwin, Street), PH 4 (Addair 2, Yarber, Wright). JV game – Cloudland won, 51-13.