Arby’s Classic Champions
3-Science Hill, Tn., 1999, 1995, 1993
2-Dobyns-Bennett, Tn, 1992, 1988; Louisville Male, Ky., 2000, 1986; North Mecklenburg, NC, 2017, 2014; Patrick Henry-Roanoke, Va., 1991, 1987; Whites Creek, Tn., 1990, 1989.
1-Bearden, Tenn., 2018; Benjamin E. Mays, Ga., 2004; Boyd Anderson, Fla., 2008; Bradley Central, Tn., 2003; Brentwood Academy, 2005; Briarcrest, Tn, 2007; Christ School, N.C., 2011; Columbia, Ga., 2010; Daniel Boone, Tn., 1984; Dr. Michael Krop, Fla, 2006; Greater Atlanta Christian, 2013; Long Island Lutheran, NY, 2021; Louisville Ballard, Ky., 2001; Melrose, Tn., 2009; Miami Senior, 1996; Mountain Brook, Ala., 2019; Northwest Christian, Fla., 1998; Pulaski County, Va., 1983; Sullivan North, Tn., 1985; Trinity, Ky. 2016; Urspring, Germany, 2012; Wayne, Ohio, 2015; Westside, Ga., 1994; Wheeler, Ga., 2002, 1997.